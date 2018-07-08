Доба на Донбасі: бойовики порушували перемир’я майже по всій лінії зіткнення

За минулу та поточну добу втрат серед захисників України немає.

Протягом минулої доби, 7 липня, російсько-окупаційні війська 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Сході України. Противник порушував перемир’я майже по всій лінії зіткнення.

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Як повідомляється у ранковому зведенні прес-центру Об'єднаних сил, за минулу та поточну добу втрат серед захисників України немає.

на Луганському напрямку ворог продовжив застосовувати гранатомети та стрілецьку зброю в районі населених пунктів Старий Айдар та Кримське.

В районі населеного пункту Новолуганське на Світлодарському напрямку противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку минулої доби було неспокійно в районі населених пунктів Піски, Новотроїцьке та Красногорівка. Тут противник із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривав прицільний вогонь по позиціях ОС.

Маріупольський напрямок залишається зоною активних провокативних дій російських найманців. 6 разів окупанти намагалися змусити ЗСУ відкрити вогонь у відповідь. Використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник обстрілював позиції у районі населених пунктів Широкине, Водяне та Пищевик.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі порушили режим припинення вогню. Провокації із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано на Маріупольському напрямку. Вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Водяного та Широкиного.

Нагадаємо, 5 липня повідомлялось, що бойовики вчергове зірвали розведення сил і засобів сторін у районі Станиці Луганської.