Вбити Захарченка: терористи знайшли "підозрюваного" у замаху на ватажка "ДНР" (фото)

Зазначається, що Погорєлов був затриманий ще в 2017 році, однак після того, як Захарчено був убитий в результаті вибуху в кафе "Сепар", з ним провели черговий допит.

За підозрою в замаху на ватажка "ДНР" Олександра Захарченка затримали жителя Донбасу Олександра Погорєлова.

Про це повідомляють ресурси бойовиків. Терористи стверджують, що чоловіка нібито завербував співробітник СБУ.

За словами затриманого, саморобний вибуховий пристрій він збирався закласти в туалеті ресторану "Пушкін". При цьому чоловік заявив, що нібито "друга диверсійна група готувала теракт в іншому закладі".

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"Планувалося використати для цього вибуховий пристрій нового типу. За словами чоловіка, пристрій здатний розпізнавати сигнал на відстані близько двох кілометрів, незважаючи на стіни, перекриття та інші перешкоди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Погорєлов був затриманий ще у 2017 році, однак після того, як Захарчено був убитий унаслідок вибуху в кафе "Сепар", з ним провели черговий допит, в ході якого він нібито зізнався в існуванні "другої диверсійної групи, яка готувала теракт в іншому закладі".

Терористи стверджують, що вибуховий пристрій було надано американськими спецслужбами, а його вартість нібито становить близько десяти тисяч доларів.

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху в кафе "Сепар" в центрі Донецька 31 серпня ватажок "ДНР" Олександр Захарченко убитий, а Тимофєєв отримав поранення. Крім того, ліквідовано охоронця Захарченка.