Над окупованою Луганщиною обстріляно безпілотник СММ ОБСЄ - звіт

Спостерігачам вдалася приземлити безпілотник неушкодженим, який на території контрольованій бойовиками намагалися збити зі стрілецької зброї.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі заявляють, що над окупованою честиною Луганської області обстріляно безпілотний літальний міні-апарат місії.

Про це йдеться в звіті СММ за період з 19:30 31 жовтня до 19:30 1 листопада, опублікованому на сайті ОБСЄ.

"У напрямку безпілотного літального апарата Спеціальної моніторингової місії знову, за оцінкою місії, вели вогонь зі стрілецької зброї", - наголошують спостерігачі.

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Зокрема, "здійснюючи політ безпілотного літального міні-апарата СММ на південній околиці населеного пункту Жовте (непідконтрольний урядові, 17 км на північний захід від Луганська), спостерігачі чули 40 пострілів зі стрілецької зброї на відстані близько 2 км на північно-північний захід від їхньої позиції, у районі, де пролітав безпілотник".

Як наголосили спостерігачі, за їхньою оцінкою, вогонь вівся в напрямку безпілотника. Спостерігачам вдалося приземлили безпілотник неушодженим, а потім залишили цей район.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зник після фіксації ним військової техніки Росії на окупованому Донбасі. Безпілотник зафіксував ЗРК «Оса», автоцистерну для пального, а також колону із 7 вантажівок на ґрунтовій дорозі поблизу кордону.