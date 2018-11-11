Доба на Донбасі: ворог здійснив десять обстрілів, четверо українських військових підірвались на міні

За даними розвідки, протягом минулої доби, одного російського окупанта знищено, ще вісім бойовиків дістали поранення.

Протягом минулої доби, 10 листопада, російські окупаційні війська на сході України 10 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Тричі противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами. Читайте такожНа окупованих територіях Донбасу почалися фейкові вибори Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, ворог здійснював обстріли укріплень ЗСУ в районах населених пунктів Новотошківське, Золоте, Новолуганське, Піски, Марїнка, Тарамчук та Гнутове. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 82 та 120 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Новолуганського. 82 мм міномети бойовики застосували біля Новотошківського. Найбільшу вогневу активність окупанти проявили біля Марїнки – протягом доби ворог тричі обстріляв її захисників. В штабі підтвердили, що на Світлодарському напрямку, внаслідок спрацювання вибухового пристрою, встановленого ворогом, 2 українських військовослужбовці загинули, ще двоє – зазнали поранень. За даними розвідки, протягом минулої доби, одного російського окупанта знищено, ще вісім бойовиків дістали поранення. 11 листопада вогневої активності ворога на лінії зіткнення не зафіксовано.

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