На Світлодарському напрямку на міні підірвалися четверо військових, двоє з них загинуло (відео)

У ході проведення заходів із запобігання проникнення ДРГ противника у проміжки між спостережними постами спрацювала міна, встановлена окупантами.

Упродовж доби російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.

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На Світлодарському напрямку в районі проведення Операції Об’єднаних сил внаслідок спрацювання міни двоє українських військових загинуло і ще двоє зазнали поранень.

Про це прес-центр Об’єднаних сил повідомляє у зведенні станом на 18.00. «У ході проведення заходів із запобігання проникнення ДРГ противника у проміжки між спостережними постами на Світлодарському напрямку внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений окупантами, двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, ще двоє зазнали поранень», - зазначили у прес-центрі.

Також повідомляється, що упродовж доби російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.

Противник двічі вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Тарамчука. У районі ж Новотошківського окупанти застосували міномети калібру 82 мм і гранатомети.

«Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі та позиції. У всіх випадках відкриття вогню противником вживаються адекватні заходи.

На інших напрямках втрат особового складу Об’єднаних сил не допущено», - сказано у зведенні.