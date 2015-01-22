Із учорашнього дня ситуація в зоні АТО залишається складною - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«З реактивних систем залпового вогню незаконні збройні формування обстріляли позиції українських військ поблизу населених пунктів Нижнє, Новотошківське, Карлівка, Авдіївка, Миколаївка, Троїцьке, Малоорлівка, Зайцево та двічі – Кримське», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, під вогонь із стрілецької зброї, артилерії та мінометів протягом ночі чотири рази потрапили Станиця Луганська, тричі - Щастя, двічі – Мар’їнка й Троїцьке, а також Новотошківське, Кряковка, Березове, Каменка, Опитне, Попасна, Чорнухіно, Озирянівка, Новогородське.

«Після активізації вдень, в районі Маріуполя бойовики після 17 години вогонь не відкривали», - повідомляє прес-центр АТО.