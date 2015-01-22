Бойовики з самого ранку обстрілюють Дебальцеве і Авдіївку
09:06, 22 січня 2015Суспільство
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Бойовики з самого ранку почали обстрілювати мирних жителів Дебальцевого та Авдіївки.
Бойовики прицільним вогнем знищують житлові будинки / Фото УНІАН
Про це повідомив начальник Головного управління МВС Донецької області В'ячеслав Аброськін в соцмережі.
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"Сьогодні, з 6 годин ранку, бойовики продовжили знищення наших мирних громадян - жителів Дебальцевого та Авдіївки. Терористи з установок системи залпового вогню "Град" прицільним вогнем знищують житлові будинки", - зазначив В'ячеслав Аброськін.
За його словами, встановити ступінь руйнувань і кількість постраждалих поки неможливо.
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