Бойовики з самого ранку обстрілюють Дебальцеве і Авдіївку

Про це повідомив начальник Головного управління МВС Донецької області В'ячеслав Аброськін в соцмережі.

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"Сьогодні, з 6 годин ранку, бойовики продовжили знищення наших мирних громадян - жителів Дебальцевого та Авдіївки. Терористи з установок системи залпового вогню "Град" прицільним вогнем знищують житлові будинки", - зазначив В'ячеслав Аброськін.

За його словами, встановити ступінь руйнувань і кількість постраждалих поки неможливо.