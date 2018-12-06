Штаб ООС повідомив про "ознаки до загострення" на Донбасі: бойовики гатять із забороненої зброї

За даними розвідки, 5 грудня трьох окупантів знищено та ще двох - поранено.

5 грудня ситуація в районі проведення операції мала ознаки до загострення на Попаснянському напрямку, проте, залишається цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. У шести випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

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Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, поблизу населеного пункту Опитне, бойовики обстріляли опорні пункти Об'єднаних сил з мінометів калібру 120 мм, та, п’ять разів протягом доби, відкривали вогонь неподалік хутора Вільного з мінометів калібру 82 мм. У цьому районі загарбники також застосували зенітну установку ЗУ-23-2 та, двічі, протитанкові керовані ракети.

Упродовж минулої доби окупанти здійснювали обстріли позицій ЗСУ ще й на підступах до населених пунктів Піски, Тарамчук, Новомихайлівка, Красногорівка, Чермалик та Гнутове. Вогонь з важкого озброєння у цих випадках не вівся.

У ході бойових дій поранено одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил. Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв.

За даними розвідки, 5 грудня, трьох окупантів знищено та ще двох - поранено.