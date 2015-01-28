Бойовики зосередили обстріл на напрямках Маріуполя, Мар'їнки та Дебальцевого - МВС

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив заступник начальника ГУМД України в Донецькій обл. Ілля Ківа.

"Маріуполь, Мар'їнка, Дебальцеве, - це три напрямки можливого удару, які на сьогоднішній момент вони "прасують"", - пояснив Ківа.

Також Ківа заявив, що зараз ЗСУ, МВС і СБУ почали працювати злагоджено і стримувати атаки противника.

За його словами, бойовики намагалися знищити оборонну систему України зсередини.

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"Зараз можна сказати, що нарешті ЗСУ, МВС, СБУ працюють злагодженим механізмом. Це організм, який дозволяє тримати, стримувати і не давати можливість противнику вести активні бойові дії щодо нас. Був, це моя суб'єктивна думка, запущений другий план - план розхитування всередині нашої оборони. Ви ж зрозумійте, що армію можна перемогти, але народ ніколи", - сказав він.