Бойовики обстріляли Донецьк, щоб звинуватити у цьому військових – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«За оперативною інформацією, сьогодні близько 12.00 терористи обстріляли з важкого озброєння м. Донецьк. Внаслідок обстрілу постраждав мікрорайон Панфіловка, що у Київському районі Донецька», - йдеться в повідомленні.

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«Відомо також, що бойовики готують прес-конференцію для російських ЗМІ з метою звинуватити українську сторону в обстрілі Донецька та порушенні з боку сил АТО режиму припинення вогню», - зазначають у штабі.

Штаб антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей офіційно повідомляє, що підрозділи ЗС України, інші військові формування, задіяні до проведення антитерористичної операції, не причетні до обстрілу Донецька. Українські військові суворо дотримуються режиму припинення вогню.

«Прес-центр вчора повідомляв, що терористи готують провокації з метою перекладання вини на українських військових та звинувачення їх у порушенні "режиму тиші". Сьогоднішній обстріл терористами Донецька підтвердив цю інформацію», - резюмує прес-центр АТО.