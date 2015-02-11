Українські військові не обстрілювали автостанцію в Донецьку - Генштаб

10:32, 11 лютого 2015
Війна
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Українські військові не обстрілювали автостанцію "Центр" у Донецьку.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив в.о. речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

"Ми не ведемо вогонь по населених пунктах, по тих позиціях бойовиків, які розташовані у тих місцях, де знаходяться мирні жителі Донбасу. Тому, якщо нам знову ж таки закидають обстріл автостанції у місті Донецьк, то ця інформація не відповідає дійсності, тому що неможливо", - наголосив Селезньов.

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Своєю чергою речник АТО Анатолій Стельмах зауважив, що принциповою позицією українських військових є берегти життя та здоров'я мирних жителів.

За повідомленнями ЗМІ, обстріл у Донеьку відбувся сьогодні близько 6.20. За попередніми даними, снаряди влучили в автобуси №№ 26 і 24. Автобуси одразу спалахнули. Є поранені і загиблі, інформація уточнюється.

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