За добу на Донбасі зафіксовано польоти 14 безпілотників бойовиків

Ворожі безпілотними протягом доби шпигували в напрямку Маріуполя та Артемівська.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, терористи продовжували проводити повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів.

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«Загалом зафіксовано політ 14 БПЛА. 11 безпілотників виявили в районах н.п. Павлопіль, Сартана, Маріуполь, Красний Деркул, Артемівськ, Рибинське, Володимірівка та Приморськ», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що ще 3 літальних апарати зафіксували в Луганській області на ділянках відділів прикордонної служби «Марківка», «Троїцьке» та «Мілове».