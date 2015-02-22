Бойовики обстріляли з буферної зони захоплений ними ж населений пункт і поскаржилися на це ОБСЄ - прес-центр АТО

Про це заявляє прес-центр АТО.

«Чергова провокація від терористів. 22 лютого близько 19.00 з населеного пункту Водяне, яке знаходиться у буферній зоні, бойовики відкрили вогонь, ймовірно з артилерії чи танку, по території, яка тимчасово знаходиться під контролем противника. За даними розвідки стрільба велася в район населеного пункту Ленінське та Дзержинське. В цей час в районі стрільби було зафіксовано 6 безпілотних літальних апаратів противника», - йдеьбся у повідомленні.

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Близько 19.15 противник відкрив артилерійський вогонь з населеного пункту Піщевик, що в буферній зоні, в напрямку населеного пункту Широкине.

Командування сектору «М» наголошує, що після підписання двостороннього договору про припинення вогню, українська артилерія жодного разу не відкривала вогонь у бік противника, та не перебуває у вищезазначених населених пунктах, з яких зафіксовано обстріли. Своїми діями бойовики намагаються звинуватити українську сторону у порушені Мінських домовленостей та ескалації конфлікта, наголосили в прес-центрі.