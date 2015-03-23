Уночі бойовики обстріляли з "Градів" Орєхово на Луганщині
Всього з 20:00 22 березня до 5 ранку 23 березня зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
"О 22:05 по селищу Піски бойовики били зі 120-міліметрового міномету, а о 23:30 та близько першої години ночі завдали вогневих ударів з танку по Опитному, що на Донецькому напрямку", - сказано в повідомленні.
Через годину було обстріляне селище Орєхово в Луганській області.
Читайте такожБійці "Азова" підбили танк бойовиків"На Луганщині, о 01:15 ночі, грубо порушивши мирні домовленості, та явно демонструючи присутність реактивних систем залпового вогню, ворог з «Градів» обстріляв селище Орехово. А близько 3 години ночі, в районі селища Сокільники піхота противника із використанням стрілецької зброї вступила у вогневий контакт з нашими військовими. Напад успішно відбитий", - повідомляє прес-центр.
Також за ніч було двічі обстріляно з мінометів Широкине.
Поблизу Артемівська під вогонь зі стрілецької зброї двічі потрапили селища Ленінське і Шуми.