Уночі бойовики обстріляли з "Градів" Орєхово на Луганщині

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"О 22:05 по селищу Піски бойовики били зі 120-міліметрового міномету, а о 23:30 та близько першої години ночі завдали вогневих ударів з танку по Опитному, що на Донецькому напрямку", - сказано в повідомленні.

Через годину було обстріляне селище Орєхово в Луганській області.

Читайте такожБійці "Азова" підбили танк бойовиків"На Луганщині, о 01:15 ночі, грубо порушивши мирні домовленості, та явно демонструючи присутність реактивних систем залпового вогню, ворог з «Градів» обстріляв селище Орехово. А близько 3 години ночі, в районі селища Сокільники піхота противника із використанням стрілецької зброї вступила у вогневий контакт з нашими військовими. Напад успішно відбитий", - повідомляє прес-центр.

Також за ніч було двічі обстріляно з мінометів Широкине.

Поблизу Артемівська під вогонь зі стрілецької зброї двічі потрапили селища Ленінське і Шуми.