На озброєнні бойовиків з'явилися високомобільні установки "Град-П" - Тимчук

Про це повідомляє голова групи Інформаційний спротив Дмитро Тимчук на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Відзначається поява на озброєнні бойовиків, що діють відразу на декількох ділянках Луганського напрямку, установок 9П132 «Град-П» («Партизан»)", - сказано в повідомленні.

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Ця установка, розроблена у свій час для поставок СРСР у В'єтнам, вони є однією напрявляючою 122-мм калібру для стрільби одиночними боєприпасом від РСЗВ БМ-21 «Град». Установка швидко збирається і розбирається, може монтуватися на легкому транспортному засобі, оснащується оптичним прицілом.

"Даною установкою оснащуються мобільні вогневі групи російсько-терористичних військ, що діють безпосередньо на передньому краї", - повідомляє також Дмитро Тимчук.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики продовжують накопичувати живу силу і техніку в районі населених пунктів Стаханів, Алчевськ і Первомайськ, проводячи навчання.