Бойовики нарощують сили в районі Стаханова, Алчевська та Первомайська

Про це повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко. "За даними розвідки, продовжується нарощування загонів бойовиків і російських військових в районі Стаханова, Алчевська та Первомайська. Керівництво бандформувань проводить бойове злагодження своїх підрозділів на полігонах при безпосередній участі російських інструкторів. Головна увага приділяється підготовці механіків-водіїв та водіїв бойових машин, а також відпрацюванню стрільб зі штатного озброєння бронетехніки та артилерійських систем ", - сказав Андрій Лисенко.

Читайте такожБіля Широкиного бойовики обстрілюють з важкого озброєння позиції "Азова"Крім того, за його словами, противник веде активну повітряну розвідку: протягом доби в зоні АТО зафіксовані польоти 9 ворожих БПЛА.

При цьому, відповідаючи на запитання журналістів, Андрій Лисенко зазначив, що українські військові зможуть відбити атаки бойовиків і російських військ.

"Моніторинг ситуації дозволяє зробити висновок, що сил і засобів у нас достатньо, щоб відбити напад і контратакувати на лінії розмежування і Маріупольському напрямку, в тому числі", - сказав він.