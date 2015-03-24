На Волині доброволець, який повернувся з АТО, обстріляв мікроавтобус з АК

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС у Волинській області, із повідомленням про пошкодження автомобіля у чергову частину Ківерцівського районного відділу міліції звернулася жителька міста Ківерці.

За словами начальника УМВС України у Волинській області Петра Шпиги, на місці події міліціонери виявили розбите зі сторони водія бокове скло автомобіля та шість наскрізних пошкоджень на кузові буса. Попередньо встановлено, що це отвори від пострілів із автоматичної зброї. Провівши огляд місця події, знайшли й речові докази – гільзи від патронів калібру 5,45 міліметрів, які направили для проведення експертизи.

Як йдеться у повідомленні, зловмисником виявився раніше судимий місцевий житель, боєць одного із добровольчих батальйонів, котрий нещодавно повернувся із зони проведення антитерористичної операції на сході держави. Під час обшуку в підвалі будинку, де він проживав, вилучено автомат Калашникова, п'ять гранат Ф-1, запали до них і більше сотні патронів.

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Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання райвідділу міліції.

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією статті 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна). За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів розпочато кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Окрім того, в ході досудового розслідування вирішуватиметься питання щодо перекваліфікації кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного пошкодження майна, на хуліганство, згідно з ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.