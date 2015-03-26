Україна готова відвести танки від лінії зіткнення на Донбасі - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові під час брифінгу сказав журналістам президент України Петро Порошенко.

“Ми готові сьогодні, я запропонував і наші представники у спільному моніторинговому центрі, відвести танки, щоб уникнути обстрілів з танків”, - сказав він.

Президент наголосив, що Мінські домовленості повинні неухильно дотримуватися і має бути забезпечене повне припинення вогню. Для цього, крім усього іншого, необхідно забезпечити ефективну діяльність спільної моніторингової місії, встановити спостережні пости за участю спеціалістів моніторингового центру та ОБСЄ.

Читайте такожОБСЄ поки не може зафіксувати відведення важкого озброєння в зоні АТО

Порошенко наголосив, що після цього необхідно починати економічну, політичну та гуманітарну реінтеграцію окупованих районів Донбасу.

Президент висловив переконання, що у випадку необхідності можна продовжити Мінські переговори.

“Коли буде потрібно, я не маю жодних проблем, щоб розмова, яка була у Мінську, була продовжена”, - сказав президент, додавши, що для ведення успішних переговорів Україна повинна мати підтримку світу, суспільства, “бути сильною”.

Порошенко додав, що він достатньо спілкується із президентом Росії Володимиром Путіним. І остання його зустріч тривала близько 18 годин (у Мінську — УНІАН).

Раніше УНІАН повідомляв, що в ОБСЄ досі не отримали від сторін на Донбасі повної інформації про відведення важкої зброї.