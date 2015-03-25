В ОБСЄ досі не отримали від сторін на Донбасі повної інформації про відведення важкої зброї

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Маріуполі.

Представник місії нагадав, що, починаючи з наступного дня після підписання пакета Мінських домовленостей від 12 лютого СММ ОБСЄ постійно надсилала запити всім сторонам про те, що вони повинні надати інформацію про те, де знаходилось озброєння на момент підписання домовленостей, за якими маршрутами зброя буде відводитися і куди саме відводитися, а потім зберігатися.

“Обидві сторони на даний час не змогли надати докладну інформацію з цього приводу”, - сказав Хуг.

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За його словами, спостерігачі, не отримавши потрібну інформацію, намагаються самостійно скласти список озброєння для того, щоб упевнитися, що озброєння не просто відводиться, а потім повертається на попередні позиції на лінії розмежування, і що це озброєння не ховають від місії.

“Нам треба упевнитися в тому, що ці озброєння відводять, і що вони залишаються на місцях відведення”, - зазначив Хуг.

У цьому зв’язку він наголосив, що місія потребує вільного і безпечного доступу до всіх місць, де відповідне озброєння зберігається.

За словами Хуга, «за останні два тижні було багато випадків, коли місії надавали доступ з боку української армії до таких місць, і тільки нещодавно в місії з’явився частковий доступ до таких місць на території так званих «ДНР» та «ЛНР».

Хуг додав, що доступ дозволяє порахувати кількість озброєння, а також зафіксувати реєстраційні номери.

Заступник голови СММ ОБСЄ сказав, що від усіх сторін залежить повне документування, яке озброєння відводиться, щоб місія могла порівняти те, що вона бачила на місцях, з тим, про що сторони заявляють.