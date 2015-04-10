Бойовики відновили обстріл під Маріуполем після відходу місії ОБСЄ

Про це у Facebook повідомив штаб оборони Маріуполя.

«Вчора у секторі «М» день пройшов без єдиного обстрілу. Можна припустити, що це пов'язано з роботою в регіоні Міжнародної спостережної місії ОБСЄ, а також вищого керівництва місії», - йдеться у повідомленні.

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Однак після 21.00, коли місія залишила лінію розмежування, противник активізувався і обстріляв позиції сил АТО в наступних населених пунктах: Широкине - 2 обстріли; Павлопіль - 2 обстріли; Чорненко - Гнутове - 1 обстріл.

«При обстрілі противник застосував заборонену до використання артилерію - 1 раз, міномети - 2 рази, стрілецьке озброєння - 1 раз, також були зафіксовані постріли з танка. Постраждалих у результаті обстрілу немає», - повідомляє штаб.

Українські військовослужбовці, дотримуючись умов Мінських домовленостей, у відповідь вогонь не відкривали.