Противник провів з опівночі 21 обстріл українських військ – прес-центр АТО

Противник не припиняв збройні провокації, загалом провівши 21 обстріл позицій українських військ, здебільшого – зі стрілецької зброї. Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО у соцмережі Facebook.

На Луганщині в районі населених пунктів Донецький і Жовте відбулися бойові зіткнення. Українські військовослужбовці дали гідну відсіч ворогу.

За зазначений період бандформування випустили 19 мін по наших позиціях в районі населеного пункту Сокольники на Луганщині, у тому числі, 4 рази – із мінометів калібру 120 міліметрів. Близько 7-мої ранку українські позиції також були обстріляні із танку.

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Поблизу населеного пункту Сизе противник застосував протитанковий ракетний комплекс.

На Донеччині ворог обстріляв українські позиції зі стрілецької зброї в районі Красногорівки, двічі – в районі Опитного і Широкиного. Крім того, поблизу Пісків злочинці двічі застосували по позиціях українських військ міномети, а в районі Авдіївки – зенітну установку.

Обстрілів населених пунктів на контрольованій Україною території не відбулося.

Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що, згідно з інформацією прес-центру АТО, бойовики 18 разів обстріляли позиції українських військових.