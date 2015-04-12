ОБСЄ: під Широкиним відновилися бойові дії

Згідно з оприлюдненим звітом ОБСЄ, о 18.35 11 квітня спостерігачі ОБСЄ почули танкові постріли на східній околиці контрольованого українськими військовими населеного пункту Бердянське (за 2 км на захід від Широкиного). За даними СММ, постріли здійснювалися з території, контрольованої урядом України, приблизно за 500 м від їхньої позиції, вогонь вівся в бік Широкиного.

«Після того як СММ залишили територію - через 15 хвилин після обстрілу танка - вони почули вогонь зі стрілецької зброї та кулеметів між сторонами, які контролюють Бердянське і Широкине», - йдеться в повідомленні.

О 19.05 спостерігачі в Маріуполі чули звуки, які розцінили як переривчастий і важкий вогонь міномета в районі Бердянського- Широкиного, і побачили спалахи, що вказують на такий вогонь з цієї області. За оцінками СММ, бойові дії тривали близько трьох годин.

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Спільний Центр по контролю та координації - на основі спостережень персоналу в Безіменному, розташованому між Бердянським і Широкиним, - пізніше підтвердив загальні зауваження СММ, але додав, що артилерія також була застосована в тому, що він охарактеризував як інтенсивний бій. У Центрі також зазначили, що, незважаючи на заяви так званої «ДНР» про невстановлене число жертв серед мирного населення в Широкиному в ході бою, бойовики відмовили спостерігачам СММ у доступі в село 11 квітня.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 квітня, з 18.00 до опівночі в зоні проведення АТО бойовики 18 разів порушили режим тиші й обстріляли українські війська.