У Донецьку бойовики утримують понад 30 полонених українських бійців - штаб АТО

У приміщенні архіву Донецька утримуються понад 30 полонених українських бійців.

Про це заявив заступник командувача АТО Валентин Федичев, повідомляє «Українська правда».

”Нещодавно звільнені 16 українських військовослужбовців чітко заявили, що в приміщенні архіву міста Донецька міститься ще більше 30 наших воїнів”, - повідомив він.

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При цьому Федичев нагадав, що раніше ”уповноважена з прав людини в ”ДНР” Дар`я Морозова заявляла, що українських військовополонених у ”ДНР” немає, однак українські бійці спростували її заяву.