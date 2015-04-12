У Донецьку бойовики утримують понад 30 полонених українських бійців - штаб АТО
16:48, 12 квітня 2015Війна
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Про це повідомив заступник командувача АТО Валентин Федичев із посиланням на нещодавно звільнених із полону українських військових.
REUTERS
У приміщенні архіву Донецька утримуються понад 30 полонених українських бійців.
Про це заявив заступник командувача АТО Валентин Федичев, повідомляє «Українська правда».
”Нещодавно звільнені 16 українських військовослужбовців чітко заявили, що в приміщенні архіву міста Донецька міститься ще більше 30 наших воїнів”, - повідомив він.
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При цьому Федичев нагадав, що раніше ”уповноважена з прав людини в ”ДНР” Дар`я Морозова заявляла, що українських військовополонених у ”ДНР” немає, однак українські бійці спростували її заяву.
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