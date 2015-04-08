Затримана напередодні в Харкові російська диверсантка допитувала полонених військових - СБУ

Про це заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, повідомляє Еспресо.TV.

"Громадянка РФ Лариса Чубарова на прізвисько "Тереза" вкрай небезпечна. Вона є співробітницею "Міністерства державної безпеки ДНР". Чубарова особисто проводила допити полонених військовослужбовців ЗСУ, крім того, вона є координатором злочинної діяльності спецслужб, керувала діяльністю на території Сумської області, забезпечувала терористів і диверсантів вибухівкою і зброєю", - сказав він.

Лубківський наголосив, що наразі проводиться допит Чубарової.

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"Вона дає свідчення. Уже відомо, що безпосереднім куратором "Терези" був один із керівників так званого "міністерства державної безпеки ДНР" Камінін Валерій Вікторович на прізвисько "Док", - зазначив радник голови СБУ.

Лубківський також повідомив, що затримана напередодні громадянка РФ, москвичка Олена Бабініна на прізвисько "Гюрза" здійснювала безпосереднє керівництво терактів в Одесі.

7 квітня у Харкові було затримано росіянку на прізвисько "Тереза", яка підозрюється у підриві стели у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 7 квітня близько 3:40 невідомі підірвали стелу з Державним прапором України на проспекті Правди. Внаслідок підриву пошкоджено частину стели, а також, за попередньою інформацією, розбиті вікна у прилеглому до проспекту Правди корпусі Медичного університету. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.