В результаті бою з силами АТО бойовики втратили 2 одиниці транспорту та бойову броньовану машину

Один раз передові позиції українських військ за добу були атаковані групою бойовиків за підтримки 4 одиниць бронетехніки.

Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожВ зоні АТО тривають обстріли, на Луганщині військовим вдалося відбити атаку бойовиків - штаб

"В результаті вогневого бою супротивник втратив 2 од. автотранспорту і 1 ББМ (МТ-ЛБ). В ході бою, для підтримки атаки свого підрозділу, противник використав 2 зенітні установки ЗУ-23-2 і кілька станкових гранатометів типу АГС-17 «Полум'я», намагаючись придушити вогонь українського підрозділу, який оборонявся", - йдеться у повідомленні.

Також обстріл з боку російсько-терористичних військ зафіксовані в районі н. п. Опитне, Майорське, Ленінське, Троїцьке, Кримське.