Протягом дня бойовики 25 разів обстріляли позиції українських військ

На лінії розмежування бандформування провели 25 обстрілів позицій українських військ, у тому числі 15 – із мінометів. Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Найбільша кількість випадків порушення російсько-терористичними військами режиму тиші зафіксована на Донеччині. В районі Пісків вночі злочинці двічі вели вогонь по українських позиціях із мінометів калібру 82 міліметри, а з 08.45 до 09.45 обстрілювали наш опорний пункт із мінометів калібру 120 міліметрів. Міномети такого ж калібру противник застосував в районі населених пунктів Широкино, Авдіївка, Гранітне, Опитне, а також шахти Дутовка.

На Луганщині бандформування вранці вели вогонь із стрілецької зброї в районі населеного пункту Донецький, а з 09.55 до 10.00 – вогонь із мінометів поблизу урочища Суходол. Також на Луганщині наші військовослужбовці двічі зафіксували розвідувальні польоти ворожих безпілотників.

Обстрілів населених пунктів у зазначений період не відбулося.

Сьогоднішній день вкотре засвідчив, що українські військовослужбовці не піддаються на провокації, демонструють стійкість і витримку та неухильно дотримуються Мінських домовленостей, підкреслюється в повідомленні.