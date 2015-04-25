На непідконтрольній частині Луганщини стався вибух під тепловозом - двоє поранених

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

«25 квітня о 9.00 до чергової частини лінійного відділу на станції Попасна надійшло повідомлення від працівників залізниці про те, що о 7.20 на непідконтрольній Україні території, під маневровим тепловозом пролунав вибух. Травми отримали двоє залізничників», - йдеться в повідомленні.

Подія сталася під час руху двох маневрових тепловозів, один з яких зійшов із залізничних рейок.

Працівники залізниці отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Один з них направлений автомобілем швидкої допомоги до Попаснянської залізничної лікарні, другому надана медична допомога на місці події.Рух потягів на вказаній ділянці зупинено.

Інформацію зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 113 КК України (диверсія).