Бойовики обстріляли Щастя з зенітної установки

Про це в Facebook повідомляє прес-центр АТО.

"Сьогодні, 26 квітня, близько 22.05 бандформування здійснили хаотичний обстріл з ЗУ-23-2 населеного пункту Щастя на Луганщині", - йдеться в повідомленні.

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Дані щодо наслідків обстрілу уточнюються.