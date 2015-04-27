Бойовики обстріляли Щастя з зенітної установки
00:42, 27 квітня 2015Війна
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Бойовики з зенітної установки ЗУ-23-2 обстріляли м. Щастя на Луганщині
REUTERS
Про це в Facebook повідомляє прес-центр АТО.
"Сьогодні, 26 квітня, близько 22.05 бандформування здійснили хаотичний обстріл з ЗУ-23-2 населеного пункту Щастя на Луганщині", - йдеться в повідомленні.
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Дані щодо наслідків обстрілу уточнюються.
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