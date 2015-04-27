ЗМІ: німецькі дипломати попереджали про небезпеку для літаків перед катастрофою MH17
09:17, 27 квітня 2015Війна
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За два дні до загибелі малазійського «Боїнга» над Донецьком німецький МЗС звертав увагу на небезпеку для цивільної авіації на сході України.
REUTERS
Однак Берлін не попередив про це авіакомпанії, пише Эхо Москвы з посиланням на «Зюддойче Цайтунг».
Це було пов'язано з обстрілом транспортного літака українських ВПС, який летів на висоті більше 6 кілометрів, пише видання з посиланням на секретні дані Міністерства закордонних справ ФРН.
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«Боїнг-777", який летів з Нідерландів в Малайзії, був збитий в середині липня. Загинули 298 осіб.
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