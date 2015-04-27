ЗМІ: німецькі дипломати попереджали про небезпеку для літаків перед катастрофою MH17

Однак Берлін не попередив про це авіакомпанії, пише Эхо Москвы з посиланням на «Зюддойче Цайтунг».

Це було пов'язано з обстрілом транспортного літака українських ВПС, який летів на висоті більше 6 кілометрів, пише видання з посиланням на секретні дані Міністерства закордонних справ ФРН.

Читайте такожНа Донбасі знайшли нові рештки та паспорти загиблих під час катастрофи Боїнга 777 - ЗМІВійськові експерти визнавали, що в регіоні склалася реальна загроза для цивільної авіації, зазначає видання.

«Боїнг-777", який летів з Нідерландів в Малайзії, був збитий в середині липня. Загинули 298 осіб.