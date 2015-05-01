В Широкиному йде бій - "Азов"

Про це повідомляється на сторінці полку в Facebook.

"У Широкине вже майже годину триває бій. Терористи обстрілюють позиції полку "Азов" з 82 та 120 мм мінометів, АГСів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Азовці утримують позиції та дають ворогу адекватну відповідь", - сказано в повідомленні.

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