В Широкиному йде бій - "Азов"
20:37, 01 травня 2015Війна
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В Широкиному бойовики близько години атакують позиції полку "Азов".
REUTERS
Про це повідомляється на сторінці полку в Facebook.
"У Широкине вже майже годину триває бій. Терористи обстрілюють позиції полку "Азов" з 82 та 120 мм мінометів, АГСів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Азовці утримують позиції та дають ворогу адекватну відповідь", - сказано в повідомленні.
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