ЗМІ: У Донецьку сталася перестрілка між "казаками", поранена жінка

21:31, 01 травня 2015
Війна
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Вчора близько 14.00 у Донецьку на мосту через річки Кальміус між Калінінським і Ворошиловським районами сталася перестрілка між російськими псевдокозаками.

REUTERS

Бойовики безладно стріляли з автоматичної зброї, повідомляє журналіст Новости Донбасса з Донецька.

Внаслідок стрілянини була поранена в стегно дівчина.

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