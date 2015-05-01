ЗМІ: У Донецьку сталася перестрілка між "казаками", поранена жінка
21:31, 01 травня 2015Війна
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Вчора близько 14.00 у Донецьку на мосту через річки Кальміус між Калінінським і Ворошиловським районами сталася перестрілка між російськими псевдокозаками.
REUTERS
Бойовики безладно стріляли з автоматичної зброї, повідомляє журналіст Новости Донбасса з Донецька.
Внаслідок стрілянини була поранена в стегно дівчина.
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