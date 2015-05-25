Солдатам ГРУ в Тольятті наказали здати телефони і видалити профілі в соцмережах - джерело

Про це повідомив Дождь з посиланням на джерело в частині.

Рядовим, розповіло джерело, наказали здати всі мобільні гаджети, видалити профілі в соціальних мережах і не виходити на зв'язок навіть з батьками. На питання, до якого моменту будуть діяти подібні обмеження в частині, сказали, що до кінця літа.

Джерело встигло подзвонити своїм друзям і батькам. У телефонній розмові воно відмовлялося розповідати конкретно про ситуацію в частині, кажучи, що на багато питань він не може відповідати по телефону.

Читайте такожЗахоплені ГРУшники обурені, що їх не відвідав посол РФ: Вони ж відмовилися як від військових, але не як від росіянСолдатам військової частини також сказали «скажіть спасибі за це Дождю», згадуючи недавній інцидент із затриманням кореспондента телеканалу Тимура Олевського, якого доставили у відділення поліції після того, як він перебував біля частини з камерою. У Тольятті журналіст вирушив за завданням редакції. Він знімав репортаж про затриманих в Україні росіян Олександра Александрова і Євгенія Єрофєєва, які, як стверджує українська сторона, служать у військовій частині в Тольятті. Олевського допитали і через деякий час відпустили.

Коли джерело запитали про двох затриманих на території України громадян Росії (Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва), які, як вони самі розповіли, є діючими військовослужбовцями та проходять військову службу в частині №21208, то він сказав, що ситуація у частині через них напружена. Також він додав, що солдатам частини неодноразово пропонували перейти на контракт, пізніше їх перенаправляли на кордон з Україною.