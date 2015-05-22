У Тольятті затримали журналістів "Інтера" і "Дождя"

У Тольятті затримано знімальну групу телеканалу «Інтер» у складі журналіста Данила Русакова та оператора Віталія Коваленка.

Про це УНІАН повідомили самі журналісти.

«Ми знімали в місті в одному з дворів, намагалися знайти сусідів затриманих в Україні російських військовослужбовців. Нас затримали. На даний момент ми перебуваємо у відділенні поліції, паспорти у нас вилучили. Чекаємо», - сказали вони.

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За даними УНІАН, також затримано журналіста російського телеканалу «Дождь» Тимура Олевського.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок вранці біля контрольно-пропускного пункту колишнього Тольяттінського військового училища, а зараз військової бази 3-ї бригади ГРУ, розташованої на вулиці Ворошилова, пройшла стихійна акція протесту.

Акція почалася о 10 годині ранку і тривала не більше 20 хвилин.

Близько десяти чоловік, підійшовши до контрольно-пропускного пункту військової бази, стали викрикувати антивоєнні гасла і спробували розгорнути плакати.