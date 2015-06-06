Бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових із важкого озброєння

Сьогодні бойовики продовжили обстрілювати позиції сил АТО в районі Гранітного та Старогнатівки, застосовуючи важке озброєння, зокрема, артилерію калібру 122 міліметри та 120-мм мінометів.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«З опівночі значно зросла кількість випадків застосування реактивних систем залпового вогню. Тричі з «Градів» була обстріляна Старогнатівка, що на Донеччині. Також з таких систем озброєння били по Гранітному та Богданівці.Вдень банди російсько-терористичних військ продовжили обстрілювати позиціях наших підрозділів в районі Гранітного та Старогнатівки з артилерії калібру 122 міліметри та 120-мм мінометів», йдеться у повідомленні.

Ситуація в зоні АТО станом на 18.00 годину 6 червня 2015 року.Станом на цей час ситуація в зоні АТО залишається напру... Posted by Прес-центр АТО on 6 червня 2015 р.

На Артемівському напрямку удари ворожої артилерії більше 120 мм зафіксовано у Ленінському та Луганському.

Широкине двічі було обстріляне із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинув 1 український військовий, 10 отримали пораненняНа Луганщині по населеному пункту Кримське бойовики гатили із гранатометів.

Вкотре представники ОБСЄ повідомили про перешкоджання роботи їхньої місії з боку НЗФ на окупованих територіях.