Під час боїв у Кримському зазнав поранень боєць Нацгвардії

Під час боїв у Кримському на Луганщині зазнав поранень боєць Національної гвардії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

«Протягом п’ятниці (5.06) та минулої ночі бойові дії тривали в кількох населених пунктах Луганської області, що знаходяться вздовж лінії розмежування вогню. У Кримському в районі протитуберкульозного диспансеру неодноразово спалахували перестрілки, які переростали в жорсткі бої з використанням автоматичної зброї, мінометів та гранатометів. У результаті поранений один український військовий – 29-річний боєць Нацгвардії, котрий госпіталізований», - йдеться в повідомленні.

Останнє бойове зіткнення в Кримському відбулося вчора увечері, зараз там тихо. Ніхто з мирних мешканців села не постраждав, додав Москаль.

Також увечері й серед ночі обстрілів зазнав крайній український блокпост у с. Родина, через який здійснюється єдиний в області перехід на окуповані території та в зворотному напрямку. О 17.30 українських військових почали обстрілювати з протитанкової рушниці системи Симонова (ПТРС), а вночі відбулася перестрілка з автоматів. Обійшлося без поранених і загиблих, поінформував Москаль.

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Крім того, за його даними, бойові дії велися у Щасті (неодноразові обстріли позицій українських військових поблизу мосту через Сіверський Донець із автоматичних гранатометів, мінометів та стрілецької зброї), Катеринівці (мінометний обстріл українського блокпосту з боку окупованого Молодіжного) та на автодорозі Бахмутка в районі 29-го блокпосту. Даних про поранених чи загиблих не надходило, однак у результаті бойових дій було пошкоджено лінію електропередач, внаслідок чого 5 сіл поблизу Бахмутки (Кримське, Нижнє, Світличне, Тошківка та Новотошківка) залишалися без світла. Учора увечері пошкодження вдалося усунути, йде поетапне відновлення електроенергії, зазначається в повідомленні.