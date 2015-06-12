В Кримському до пізньої ночі точилися бої, поранено 4 військових

Про це повідомляє прес-служба керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

"Вчора (11.06), починаючи з другої половини дня й до пізньої ночі, в Кримському тривали бойові дії – перестрілки з автоматичної зброї, обстріли з гранатометів, мінометів та артилерії. Вогонь по наших позиціях у районі протитуберкульозного диспансеру вівся з боку окупованих Фрунзе та Сокільників. Житловий сектор Кримського не постраждав, однак внаслідок бойових дій поранені четверо наших бійців", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, троє військових отримали осколкові поранення від мінометних мін, один – від артилерійського снаряду.

"Всі поранені госпіталізовані, у двох із них поранення оцінюються, як серйозні. Зранку в Кримському тихо", - додали у прес-службі.

Окрім того, згідно з повідомленням, учора вночі обстрілів зазнала також Новотошківка, що на автодорозі Бахмутка.

"Близько 21.30 по позиціях наших військових із боку окупованого Донецького завдали мінометного та артилерійського удару. Калібр зброї – відповідно 120 та 122 міліметри (її використання заборонене Мінськими угодами). Снаряди й міни вибухнули безпосередньо на території селища, на щастя, ні з мирних мешканців, ні з військових ніхто не постраждав", - наголошується у повідомленні.

Крім названих населених пунктів, за інформацією прес-служби, бойові дії увечері й серед ночі велися в Станиці Луганській (локальні перестрілки без серйозних наслідків), Родині (бойовики з Михайлівки обстріляли наш крайній блокпост із мінометів та гранатометів), Трьохізбенці (обстріли наших військових із гранатометів та стрілецької зброї), Щасті (періодичні обстріли позицій українських силовиків поблизу мосту через Сіверський Донець).

Інформації про постраждалих не надходило.