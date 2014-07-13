На Луганському тепловозобудівному заводі готові цехи з ремонту бронетехніки терористів
На Луганському тепловозобудівному заводі (ЛТЗ) ім. Жовтневої революції вже підготовлені 4 цехи для ремонту та відновлення бронетехніки для бойовиків терористичної організації "Луганська народна республіка" ("ЛНР").
Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації "Громадянська ініціатива "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Він запевнив, що йому передають інформацію безпосередньо з місць подій члени його організації та місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається, а також джерела, близькі до "ЛНР".
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За їх словами, на ЛТЗ, який знаходиться у власності росіян, також прибули російські фахівці, і вже розпочато роботи по бронюванню "Уралів" і КамАЗів. Необхідний метал для бронювання та ремонту російської військової техніки поставляється з Алчевського металургійного комбінату, уточнив Дмитро Снєгирьов.
Він висловив стурбованість з тим, що у терористів в Луганську "скоро буде свій оборонний виробничий цикл".
Як повідомляв УНІАН, у Луганську бойовики мають намір завтра, 14 липня, запустити виробництво на патронному заводі.