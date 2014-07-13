На Луганському тепловозобудівному заводі готові цехи з ремонту бронетехніки терористів

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації "Громадянська ініціатива "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Він запевнив, що йому передають інформацію безпосередньо з місць подій члени його організації та місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається, а також джерела, близькі до "ЛНР".

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За їх словами, на ЛТЗ, який знаходиться у власності росіян, також прибули російські фахівці, і вже розпочато роботи по бронюванню "Уралів" і КамАЗів. Необхідний метал для бронювання та ремонту російської військової техніки поставляється з Алчевського металургійного комбінату, уточнив Дмитро Снєгирьов.

Він висловив стурбованість з тим, що у терористів в Луганську "скоро буде свій оборонний виробничий цикл".

Як повідомляв УНІАН, у Луганську бойовики мають намір завтра, 14 липня, запустити виробництво на патронному заводі.