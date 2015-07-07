Ситуація в зоні проведення АТО загострилась – прес-центр

Про це прес-центр АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

За даними штабу, станом на 18.00 загалом зафіксовано 29 обстрілів позицій сил АТО.

«Проросійські бандити нахабно обстрілюють зі 152-мм артилерії та 120-мм мінометів позиції захисників України», - повідомляє прес-центр.

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Зокрема, бойовики вели обстріли зі 120-мм мінометів позицій сил АТО поблизу н.п. Новгородське та Павлопіль на Донеччині. «Також вели артилерійський обстріл з калібру 152 мм по позиціях українських військових в районі н.п. Гранітне», - додали у прес-центрі.

У прес-центрі також наголосили, що одразу після початку зустрічі учасників Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації в Україні у Мінську, «бандформування, наче за чиїмсь наказом, почали обстріл зі 120-мм мінометів позицій сил АТО». Зокрема, поблизу населених пунктів Новгородське, Луганське, Опитне, Водяне.

Зі стрілецької зброї бойовики вели вогонь у напрямку населених пунктів Мар’їнка, Піски, Золоте, Майорськ, Станиця Луганська та Лозове.

Також зафіксовано 2 прольоти ворожих безпілотників на Луганщині.

У прес-центрі наголошують, що ситуація в зоні проведення АТО перебуває під контролем українських військових.