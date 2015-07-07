На Луганщині внаслідок двогодинного бою поранені двоє українських бійців

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

Крім стрілецької зброї, застосовувалися міномети та гранатомети. Міни, випущені з боку Сокільників, вибухали у житловому секторі Кримського, селяни змушені були тікати з городів і ховатися в укриттях. Бій тривав дві години. Ніхто з мирних мешканців не постраждав, однак внаслідок перестрілок поранені двоє українських військових (29 і 31 років). Обидва доставлені до лікарні. Рани неважкі, загрози життю немає.

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Протягом минулої ночі бойові дії велися також у Троїцькому (Попаснянський район), Стаханівці, Родині, Катеринівці та на автодорозі Бахмутка біля 29-го блокпосту. Перестрілки мали локальний характер без особливих наслідків.