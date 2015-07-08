Ситуація в зоні АТО контролюється українськими військовими

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомляє прес-центр АТО. "Близько 7-ї ранку проросійські бандформування завдали артилерійського обстрілу калібру 152 мм по позиціях захисників України в районі населеного пункту Бахчевик, що на Маріупольському напрямку. Близько 14-ї години та згодом з 16.00 протягом години бойовики вели потужний артилерійський обстріл українських позицій у районі населеного пункту Піски на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБойовики посилили обстріли у зоні АТО, використовують заборонену Мінськими угодами зброю

У прес-центрі зазначили, що станом на 18.00 проросійські бандформування понад 20 разів застосовували під час обстрілів позицій українських військ стрілецьку зброю, міномети і гранатомети. "На Донецькому напрямку – в районах населених пунктів Опитне, Мар’їнка, Авдіївка, та знову - Піски. На Луганському – Кримське, Станиця Луганська, Трьохізбенка. Зазначимо, що позиції сил АТО розміщені поза межами цих населених пунктів, щоб убезпечити життя мирних жителів від злочинних діянь проросійських бандформувань", - повідомляє прес-центр АТО.

У прес-центрі наголошують, що керівництву сил АТО відомо про всі переміщення та місця розміщення особового складу і техніки противника.