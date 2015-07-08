Бойовики подвоїли обстріли позицій українських військових у зоні АТО – Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Після короткого затишшя бойові дії на сході України знову активізувалися. Кількість обстрілів незаконних збройних формувань зросла практично вдвічі. Незважаючи на відсутність фактів масованого застосування важкої артилерії проти сил АТО, ситуація на Донецькому та Луганському напрямках залишається напруженою», - заявив він.

Читайте такожЗ Росії до Іловайська прибуло 6 вагонів із боєприпасами для терористів - Тимчук

За словами Мотузяника, на Луганському напрямку обстановка є достатньо напруженою, але контрольованою. Вчора бойовики активізувалися на сході області – в районі Щастя і Станиці Луганської, «намагаючись дошкулити нашим підрозділам, що дислокуються на лівому березі Сіверського Донця. Також кілька епізодів порушення режиму тиші зафіксовано на північ від Первомайська – в районі смт Донецький і села Золоте», - сказав він.

На Донецькому напрямку не припиняються перестрілки та мінометні обстріли наших позицій в районі Луганського. Там було відбито напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи.

«З огляду на стратегічне значення Світлодарської агломерації та місцевої ТЕС, противник намагається знайти слабкі місця в нашій обороні як з південного, так і зі східного напрямку. В районі Горлівки триває відносне затишшя – зафіксовано лише кілька незначних збройних провокацій і кілька мінометних обстрілів в районі смт Новгородське, де розташована залізнична станція Фенольна. Водночас, за оперативною інформацією, бойовики проводять ротацію задля посилення контингенту в районі Горлівської агломерації», - сказав речник АП з питань АТО.

Крім того, за даними Мотузяника, на захід від Донецька епіцентром бойових дій вчора була Мар’їнка, де перестрілки тривали цілий день. В цілому ситуація в районі аеропорту залишається незмінною – стабільно неспокійною і контрольованою з боку сил АТО.