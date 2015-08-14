Бойовики здійснили масований обстріл Артемового (фото)

Військові спостерігачі української сторони СЦКК фіксують масові військові злочини проросійських бойовиків на Донбасі проти мирного населення.

Про це повідомив прес-офіцер української сторони СЦКК Руслан Семенюк на своїй сторінці у Facebook.

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«Так, у ніч з 12 на 13 серпня відбувся масований обстріл терористами житлового сектору н.п. Артемове, поблизу м. Дзержинськ, Донецької області. Обстріл вівся артилерійськими снарядами калібром 122 мм та 152 мм з району шахти ім. Гагаріна, неподалік н.п. Горлівка. З 23.00 до 02.30 години бойовики випустили по Артемове близько 50 снарядів. Внаслідок цього обстрілу по вул. Дзержинського, 15 повністю згорів будинок на чотири квартири, всі мешканці залишилися без житла», - зазначив він.

Крім того, зафіксовано такі пошкодження: по вул. Дзержинського, 14/3, пошкоджено автомобіль, паркан, господарча споруда. Зафіксовані розриви від снарядів калібром 122 мм;

по провулку Піонерів, 12А у триповерховому будинку пошкоджено дах, вікна, осколком поранено жінку в руку;

по провулку Піонерів, 12Б у двоповерховому будинку пошкоджено вікна, двері, газову трубу, електромережу. Зафіксовані розриви від снарядів 82 мм та 122 мм.;

по вул. Енгельса, 2 та 4 снарядами 122 мм та 152 мм пошкоджено лінію електропередач, три будинки, вугільний сарай, один автомобіль, загинула собака, вибито вікна та двері;

по вул. Первомайська, 1 у багатоквартирному 5-ти поверховому будинку пошкоджено фасад, вікна, під’їзд, двері.

по вул. Первомайська, 3 та 5 пошкоджено дахи будинків, паркан;

по вул. Первомайська, 19 пошкоджено будинок, паркан, сарай, вікна;

також по вул. Первомайська зруйновано гараж та зафіксовані розриви від снарядів 122 мм;

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по вул. Чапаєва, 34 пошкоджено лінію електропередач, вікна та двері будинку, гараж, один автомобіль, велосипед, ворота, паркан. Зафіксовані розриви від снарядів калібром 122 мм;

крім того 122 мм снарядами на вантажній залізничній станції імені Артема пошкоджено фасад будівлі, вікна, двері, залізничні рейки (до 15 м), господарчі споруди та паркан.

Факти варварського знищення житлового сектору та залізничної станції проросійськими бойовиками у н.п. Артемове були задокументовані спостерігачами української сторони СЦКК та передані представникам СММ ОБСЄ, зазначив Семенюк.