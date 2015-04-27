Журналіст опублікував запис розмови "еліти" "ДНР" про катування полоненого українського військового

Журналіст телеканалу "1+1" Андрій Цаплієнко опублікував запис телефонної розмови "чиновників" "ДНР", в якому високопоставлені сепаратисти вирішують, як приховати сліди тортур, передає ТСН.

"Заступник голови комісії "ДНР" по справах військовополонених" Лілія Родіонова зателефонувала "в. о. міністра внутрішніх справ" Олексію Дикому. Вона повідомила, що в Докучаєвську є "тіло українського ЗСУшника", а на ньому залишилися сліди від тортур.

Родіонова сказала, що бойовики вже викликали дружину вбитого солдата для впізнання тіла і запитала, що робити зі слідами тортур. "Заступник по справах полонених" попередила, що на українській території зроблять судмедекспертизу і виявлять, що бойовики знущалися над солдатом. На це Олексій Дикий порадив не віддавати дружині тіло вбитого.

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"Що це, фантазії Оруелла чи Олдоса Хакслі? Ні, просто реалії "ДНР". Офіційні "уповноважені" щодо обміну полоненими і загиблими потрібні для того, щоб вчасно приховати факти катувань і тортур. Я думаю, що цим людям вже зараз варто пошукати собі хорошого адвоката. В Гаазі", - підписав відео Андрій Цаплієнко.

Журналіст нагадав слова Лілії Радіонової, які вона виголосила у березні цього року: "Ми не обмінюємо тіла, намагаємося привчити українську сторону: міняти загиблих блюзнірство, їх потрібно просто передавати".

"Мабуть, покривати бузувірів - не блюзнірство", - зазначив Цаплієнко