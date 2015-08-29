1 вересня відбудеться відеоконференція Тристоронньої контактної групи за участі представників "ДНР/ЛНР"

Про це повідомила прес-секретар колишнього президента України Леоніда Кучми, який є представником України у контактній групі, Дарка Оліфер у Facebook.

Також, за її інформацією, на зв'язку будуть офіцери Спільного центру з контролю і координації припинення вогню.

«На даний час планується, що під час цього спілкування представник ОБСЄ в Тристоронній групі Мартін Сайдік і представник України Леонід Кучма перебуватимуть у Києві, представник Росії Азамат Кульмухаметов – у Москві», - зазначила Оліфер.

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«Головне завдання учасників Тристоронньої контактної групи - у режимі реального часу проконтролювати, чи дійсно виконуються взаємні зобов'язання про повне припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

Оліфер нагадує, що 26 серпня в Мінську була досягнута домовленість про забезпечення стійкого припинення вогню у перший тиждень нового навчального року.