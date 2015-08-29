1 вересня відбудеться відеоконференція Тристоронньої контактної групи за участі представників "ДНР/ЛНР"
У вівторок, 1 вересня, відбудеться відеоконференція Тристоронньої контактної групи за участі представників так званих "ЛНР" і "ДНР".
Про це повідомила прес-секретар колишнього президента України Леоніда Кучми, який є представником України у контактній групі, Дарка Оліфер у Facebook.
Також, за її інформацією, на зв'язку будуть офіцери Спільного центру з контролю і координації припинення вогню.
«На даний час планується, що під час цього спілкування представник ОБСЄ в Тристоронній групі Мартін Сайдік і представник України Леонід Кучма перебуватимуть у Києві, представник Росії Азамат Кульмухаметов – у Москві», - зазначила Оліфер.
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«Головне завдання учасників Тристоронньої контактної групи - у режимі реального часу проконтролювати, чи дійсно виконуються взаємні зобов'язання про повне припинення вогню», - йдеться у повідомленні.
Оліфер нагадує, що 26 серпня в Мінську була досягнута домовленість про забезпечення стійкого припинення вогню у перший тиждень нового навчального року.
Во вторник, 1 сентября, состоится видеоконференция Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных р...Posted by Dariia Olifer on Friday, August 28, 2015