Місія ОБСЄ зафіксувала перевезення "вантажу-200" до РФ українським автобусом
15:19, 09 вересня 2015Війна
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Спостережна місія ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гуково» та «Донецьк» в Ростовській області, заявляє, що зафіксувала перевезення українським мікроавтобусом "вантажу-200" до Російської Федерації.
REUTERS
Як зазначається у повідомленні, 5 вересня о 20:05 Спостережна місія побачила мікроавтобус, зареєстрований в Україні, що прибув на прикордонний пункт пропуску "Донецьк" та перетнув кордон в бік Російської Федерації.
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На мікроавтобусі на лицевому боці було чорно-біле зображення "Вантаж-200" російською мовою, а на обох боках також російською мовою було написано "Ритуальні послуги Анубіс".
В мікроавтобусі було помічено трьох осіб у цивільному. Спостережна місія не мала змоги перевірити, чи перевозив даний мікроавтобус труну, чи ні.
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