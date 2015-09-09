Місія ОБСЄ зафіксувала перевезення "вантажу-200" до РФ українським автобусом

Як зазначається у повідомленні, 5 вересня о 20:05 Спостережна місія побачила мікроавтобус, зареєстрований в Україні, що прибув на прикордонний пункт пропуску "Донецьк" та перетнув кордон в бік Російської Федерації.

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На мікроавтобусі на лицевому боці було чорно-біле зображення "Вантаж-200" російською мовою, а на обох боках також російською мовою було написано "Ритуальні послуги Анубіс".

В мікроавтобусі було помічено трьох осіб у цивільному. Спостережна місія не мала змоги перевірити, чи перевозив даний мікроавтобус труну, чи ні.