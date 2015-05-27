У Кремлі вважають заяви про мобільні крематорії для російських солдатів сумнівними
18:37, 27 травня 2015Світ
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У Кремлі сумніваються в адекватності і вірогідності повідомленнь деяких закордонних ЗМІ, які стверджують, що Росія доставила в Україну мобільні крематорії для спалювання тіл російських військовослужбовців
REUTERS
Про це заявив журналістам у середу прес-секретар президента республіки Дмитро Пєсков, пише РИА Новости.
Раніше деякі ЗМІ з посиланням на "Блумберг" повідомили, що загиблих в Україні російських військових спалюють у пересувних крематоріях, доставлених з РФ.
Читайте такожТіла загиблих в зоні АТО російських солдатів спалюють в мобільних крематоріях – конгресмени США"Я, чесно кажучи, сумніваюся в вірогідності цих заяв. Такі твердження, звичайно, викликають сумніви в адекватності тих, хто їх опублікував, я вже не кажу про тих, хто потенційно міг зробити", - сказав Пєсков.
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