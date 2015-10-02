Місія ОБСЄ виявила на Донбасі "смертоносну" російську систему "Буратіно" - Хуг

Про це повідомляє Reuters.

Заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг повідомив агентству, що спостерігачі вперше на сході України побачили важку вогнеметну систему ВВС-1 "Буратіно". Вони виявили її на тренувальному майданчику бойовиків у селі Круглик недалеко від Луганська.

"Ми бачили цю зброю на тренувальному майданчику, - сказав Хуг. - Обидві сторони домовилися рік тому відвести важке озброєння від лінії зіткнення. Присутність його біля лінії дотику, звичайно, додає занепокоєння, так як ця зброя повинна бути в сховище і не повинно використовуватися".

Хуг сказав, що "Буратіно" це - "невибіркова і дуже руйнівна" зброя. Сайт журналу Popular Mechanics назвав цю систему "пеклом на землі" для всіх, на кого вона наведена, зазначає Reuters.

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"Буратіно" може оснащуватися ракетами з термобаричеським складом, які розпорошують спеціальну суміш у повітрі, а потім ця суміш запалюється. Даний тип зброї здатний знищити кілька міських кварталів.

Цю систему виробляє тільки Росія, і вона не експортувалася в Україну до того, як спалахнув збройний конфлікт на Донбасі, свідчать дані IHS jane's Group і Stockholm International Peace Research Institute, який вивчає постачання озброєнь по всьому світу.

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Згідно IHS jane's і неофіційній базі постачання зброї Стокгольмського інституту, Росія експортувала ВВС-1 тільки в Азербайджан, Ірак і Казахстан. Представник Міноборони України Владислав Селезньов повідомив, що в арсеналі ВСУ немає "Буратіно".

Дана знахідка "імовірно може говорити про збереження інтересу Москви до України, незважаючи на зміщення фокусу на Сирію", відзначає агентство.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олександр Турчинов ще на початку цього року повідомляв, що на сході України проти українських військовослужбовців застосовуються потужні сучасні системи залпового вогню, серед яких є й система "Буратіно". Вперше про використання бойовиками системи ВВС-1 "Буратіно" на Донбасі в РНБО повідомили 14 січня поточного року.