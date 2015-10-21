У "ДНР" пообіцяли завтра почати відведення танків з району Горлівки

Про це повідомили сьогодні в "міністерстві оборони ДНР", передає один із сайтів бойовиків.

«У четвер вранці почнеться відведення техніки з горлівського напрямку. Танки відведуть у Харцизьк (на схід від Донецька)», – заявили в "ДНР".

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При цьому кількість відведеної техніки не уточнюється.

Раніше УНІАН повідомляв, що Бойовики "ДНР" перенесли початок нового етапу відведення озброєння калібром менше 100 мм на 21 жовтня.

Зазначалося, що у територіальному плані відведення у "ДНР" буде проходити в три етапи: спочатку - з Дебальцевського напрямку, потім - з південного напрямку і нарешті від ділянки лінії розмежування.