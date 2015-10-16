Бойовики "ДНР" перенесли початок нового етапу відведення озброєнь

Про це заявив заступник командувача корпусу "Міноборони ДНР" Едуард Басурін, передає один із сайтів бойовиків.

«Початок відведення у "ДНР" перенесено на 21 жовтня через регулярні порушення», - сказав він.

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Басурін додав, що у територіальному плані відведення у "ДНР" буде відбуватися в три етапи: спочатку - з Дебальцевського напрямку, потім - з південного напрямку і нарешті від ділянки лінії розмежування.

Раніше він заявляв, що відведення озброєнь калібром 100 міліметрів у самопроголошеній Донецькій народній республіці має розпочатися у другій половині жовтня, але це відбудеться за умови дотримання протягом 48 годин режиму тиші.