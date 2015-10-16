Бойовики "ДНР" перенесли початок нового етапу відведення озброєнь

15:24, 16 жовтня 2015
Війна
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Бойовики "ДНР" перенесли початок нового етапу відведення озброєння калібром менше 100 мм на 21 жовтня.

REUTERS

Про це заявив заступник командувача корпусу "Міноборони ДНР" Едуард Басурін, передає один із сайтів бойовиків.

«Початок відведення у "ДНР" перенесено на 21 жовтня через регулярні порушення», - сказав він.

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Басурін додав, що у територіальному плані відведення у "ДНР" буде відбуватися в три етапи: спочатку - з Дебальцевського напрямку, потім - з південного напрямку і нарешті від ділянки лінії розмежування.

Раніше він заявляв, що відведення озброєнь калібром 100 міліметрів у самопроголошеній Донецькій народній республіці має розпочатися у другій половині жовтня, але це відбудеться за умови дотримання протягом 48 годин режиму тиші.

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