Українські військові продовжують відведення озброєння калібром менше 100 мм
Ніч у зоні проведення АТО пройшла без порушень Мінських домовленостей. Українські військові продовжують відведення озброєння калібром менше 100 мм.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Вчора на Маріупольському напрямку від лінії розмежування було відведено танки. Сьогодні наші бойові машини відійдуть на відстань не менше 15 км на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.
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Також у прес-центрі зазначили, що затишшя дає можливість звернути більше уваги на відновлення інфраструктури Донбасу. "Саме на це питання найбільшу увагу звертає РНБО. Відновлюються лінії електропередач, водогони, телекомунікації та багато іншого. В Курахово відновлено телефонний зв'язок, як мобільний, так і стаціонарний. В інших районах проводиться робота щодо його відновлення", - повідомив прес-центр.
Крім цього, сапери постійно отримують заявки на розмінування цивільних об’єктів.