Українські військові продовжують відведення озброєння калібром менше 100 мм

07:21, 22 жовтня 2015
Війна
172 0

Ніч у зоні проведення АТО пройшла без порушень Мінських домовленостей. Українські військові продовжують відведення озброєння калібром менше 100 мм.

twitter.com/UKRinVAT

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Вчора на Маріупольському напрямку від лінії розмежування було відведено танки. Сьогодні наші бойові машини відійдуть на відстань не менше 15 км на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні. 

Читайте такожЛисенко: найближчим часом розпочнеться відведення артилерійських систем і мінометів

Також у прес-центрі зазначили, що затишшя дає можливість звернути більше уваги на відновлення інфраструктури Донбасу. "Саме на це питання найбільшу увагу звертає РНБО. Відновлюються лінії електропередач, водогони, телекомунікації та багато іншого. В Курахово відновлено телефонний зв'язок, як мобільний, так і стаціонарний. В інших районах проводиться робота щодо його відновлення", - повідомив прес-центр. 

Крім цього, сапери постійно отримують заявки на розмінування цивільних об’єктів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter