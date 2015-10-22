Українські військові продовжують відведення озброєння калібром менше 100 мм

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Вчора на Маріупольському напрямку від лінії розмежування було відведено танки. Сьогодні наші бойові машини відійдуть на відстань не менше 15 км на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

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Також у прес-центрі зазначили, що затишшя дає можливість звернути більше уваги на відновлення інфраструктури Донбасу. "Саме на це питання найбільшу увагу звертає РНБО. Відновлюються лінії електропередач, водогони, телекомунікації та багато іншого. В Курахово відновлено телефонний зв'язок, як мобільний, так і стаціонарний. В інших районах проводиться робота щодо його відновлення", - повідомив прес-центр.

Крім цього, сапери постійно отримують заявки на розмінування цивільних об’єктів.